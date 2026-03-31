النصر.. جلسة تحدد عودة مارتينيز

يخضع الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، مساء الثلاثاء، لجلسةٍ علاجيةٍ أخيرةٍ من أجل التأكد من مدى قدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن نتائج الجلسة ستُحدِّد دخول المدافع الإسباني التدريب من عدمه، وفي حال شعر بألمٍ في موضع إصابته العضلية، سيُبعده الجهاز الفني عن القائمة التي ستدخل مباراة النجمة، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

وذكرت «الرياضية»، وفق مصادرَ خاصَّةٍ، أن مارتينيز خضع، الإثنين، لجلسةٍ علاجيةٍ، ركض بعدها في جانبٍ من الملعب، ثم تدرَّب بمفرده بالكرة.

وأصيب الإسباني بتمزُّقٍ في عضلة الفخذ الخلفية قبل فترة التوقف الجارية، ومنذ ذلك الحين، ينفذ برنامجَ علاجٍ وتأهيلٍ داخل مركز «دار النصر»، المقر الجديد لتدريبات الفريق.

ويتصدَّر النصر جدول ترتيب «روشن» برصيد 67 نقطةً، ويستأنف المنافسات بمواجهة النجمة على ملعب «الأول بارك» في الرياض.