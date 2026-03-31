كوكوريا: عرض برشلونة يصعب رفضه

أكد الإسباني مارك كوكوريا، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، صعوبة رفض عرضٍ للعودة إلى ناديه السابق برشلونة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، أن اللاعب «27 عامًا»، الذي بدأ مسيرته في أكاديمية إسبانيول، ثم انتقل للعب مع فرق الشباب في برشلونة، شارك مرةً واحدةً فقط مع الفريق الكاتالوني الأول عامَ 2017.

ولعب كوكوريا لإيبار، وخيتافي في الدوري الإسباني، ثم انضم إلى برايتون الإنجليزي في 2021، ليتحوَّل بعد موسمه الأول الرائع في الدوري الممتاز إلى تشيلسي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، إذ أصبح أساسيًّا مع «البلوز» في مركز الظهير الأيسر.

وبسؤاله عن العودة للعب في بلاده، أجاب كوكوريا: «إسبانيا تظل دائمًا بلادي. هناك نشأت، ودائمًا ما أفكر في العودة إليها، لكنَّني سأفضِّل أن أترك أمر العودة إلى الأعوام المقبلة. أنا سعيدٌ للغاية هنا. إنها تجربةٌ حياتيةٌ رائعةٌ».

وحول تمثيل برشلونة مجدَّدًا، ردَّ اللاعب: «إذا حدث هذا الأمر، وتقدَّم برشلونة بعرضٍ، فسيكون من الصعب رفضه، لكنني سأضطر في النهاية إلى دراسته».

واستطرد: «الأمر لا يتعلَّق بي فقط. يجب أن أفكر أيضًا في عائلتي، ونقرِّر سويًّا الأفضل لنا. حاليًّا أنا لا أفكر في شيءٍ. إذا جاء العرض، فسنرى القرار الذي سأتَّخذه».