الألمان يتسبّبون في إقالة أدو

أعلن الاتحاد الغاني، الثلاثاء، إقالة أوتو أدو، مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، بعد ساعاتٍ من الخسارة التجريبية أمام ألمانيا، وقبل نحو 70 يومًا على انطلاق كأس العالم 2026.

وخسر المنتخب الملقَّب بـ «النجوم السوداء» 1ـ2 أمام نظيره الألماني في شتوتجارت، الإثنين، بعد أن احتاج أصحاب الأرض إلى تسجيل هدفٍ متأخرٍ، حمل توقيع دينيز أونداف، مهاجم شتوتجارت، لتفادي الإحراج.

وهذه الهزيمة الرابعة تواليًا لمنتخب أدو الذي مُني بخسارةٍ ثقيلةٍ 1ـ5 في مواجهة النمسا، الأسبوع الماضي.

وقال الاتحاد الغاني في بيانه: «يُعرب الاتحاد عن شكره العميق لأوتو أدو على إسهاماته مع المنتخب، ويتمنَّى له التوفيق في مسيرته المستقبلية». مضيفًا: «سنعلن عن المدرب الجديد في الوقت المناسب».

وتولى أدو، البالغ 50 عامًا، تدريب المنتخب الإفريقي مارس 2024.

وتلعب غانا ضمن مجموعةٍ تضمُّ إنجلترا، وكرواتيا، وبنما في كأس العالم التي تُنظَّم الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.