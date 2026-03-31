الهلال.. سالم يتعافى.. و5 يلازمون العيادة

بدأ سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، بالتعافي التدريجي من إصابة الركبة في برنامجه العلاجي الذي يؤديه يوميًّا بالعيادة الطبية في مقر النادي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ طبيب النادي لم يحدد حتى الآن موعد دخوله المرحلة النهائية من التأهيل، التي تعتمد على الجري والتأهيل الفني البدني وملامسة الكرة، على أن يتضح ذلك نهاية الأسبوع الجاري.

وعلى الطرف الآخر، أكد المصدر نفسه أنَّ الفرنسي سايمون بوابري، لاعب الوسط، لا يزال يخضع للعلاج والتأهيل جراء الإصابة العضلية التي لحقت به خلال مشاركته مع منتخب بلاده في أيام «فيفا» رفقة متعب الحربي، المصاب في مفصل الكاحل، وحسان تمبكتي في عضلة الفخذ، إضافة إلى ناصر الدوسري في إصبع القدم.

وأشار إلى أنَّ الجهاز الطبي في الأزرق العاصمي ينتظر التحاق اللاعبين الدوليين الأربعاء بمقر النادي، لمعرفة مدى جاهزيتهم للدخول في التدريب الرئيس الذي يسبق مواجهة التعاون الدورية، التي تلعب السبت المقبل على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

ويعتمد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، خلال فترة التوقف الجارية حاليًّا، التي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في معسكر صربيا ضمن أيام «فيفا» الدولية، على عدد من لاعبي تحت 21 عامًا، لإكمال النقص في صفوف الفريق جراء انتظام اللاعبين الدوليين وملازمة بعضهم عيادة النادي للتشافي من الإصابات المتفرقة.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية في قائمة دوري روشن السعودي برصيد 64 نقطة، مبتعدًا عن النصر المتصدر بفارق 3 نقاط.

ويتبقى للأزرق 8 مواجهات، قبل إسدال الستار على بطولة دوري المحترفين، على أن يلعب على التوالي أمام التعاون، الخلود، الخليج، ضمك، الحزم، النصر، نيوم، والفيحاء.