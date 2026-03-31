عرقجي : نستهدف الثلاثية.. وننتظر مواجهة الاتحاد

أكد اللبناني وائل عرقجي، نجم فريق العلا الأول لكرة السلة، رغبتهم في تحقيق الثلاثية الموسم الجاري.

وحصل العلا على كأس الاتحاد السعودي بعد تغلُّبه على النصر في المباراة النهائية بفارق سبع نقاطٍ 89ـ82 على ملعب صالة الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، الإثنين، إثر حصوله على لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه الموسم الجاري.

وقال عرقجي: «نهدي جماهيرنا لقب بطولة كأس الاتحاد بعد فوزنا بالدوري، ونعدهم بتحقيق اللقب الثالث، الأسبوع المقبل، في المربع الذهبي، وتجاوز الاتحاد في نصف النهائي، والوصول إلى النهائي أمام الأهلي».

وأضاف نجم السلة اللبناني: «تحقيق العلا بطولتين الموسم الجاري جاء بعد عملٍ شاقٍّ طوال الموسم من أجل الوصول إلى هذه المرحلة التي نتمنَّى أن ننهيها بلقب المربع الذهبي».

وتابع: «واجهنا النصر الموسم الجاري في أكثر من لقاءٍ، والحمد لله كانت الغلبة للعلا. أمام الاتحاد في نصف النهائي سنلعب للفوز، وهذه ليست أول بطولةٍ ننافس عليها. نحن نحترم الخصم، ونريد الظهور بالطريقة نفسها التي لعبنا بها أمام كل المنافسين، والتفوق، والمواصلة على هذا النهج».

وعن الأجواء في المدينة المنورة، ومدى تأقلمه معها، قال: «لم أجد صعوبةً في التأقلم مع الأجواء. أنا لاعبٌ محترفٌ، وسبق لي خوض تجربةٍ احترافيةٍ بالدوري الكويتي، وزملائي ساعدوني في ذلك».

ويُعدُّ عرقجي، الذي يُلقَّب بـ «الرهيب»، أغلى محترفٍ بالدوري، إذ يحصل على مليون و200 ألف ريال في الموسم الواحد، وكان قد نال جائزة «أفضل لاعبٍ في المباراة» بتسجيله 30 نقطةً.