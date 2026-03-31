تودور ينضم إلى قائمة أسرع ضحايا «البريميرليج»

في عالم كرة القدم الإنجليزية، التي يُقاس النجاح فيها دائمًا بالنتائج الفورية والضغط لا يرحم، أصبحت بعض التعيينات أقصر من عمر بعض المباريات، إذ يسقط المدربون بسرعة مذهلة وكان الكرواتي إيجور تودور، مدرب فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، أحد أسرع الإقالات في تاريخ «البريميرليج».

وبحسب إحصاءات «OptaJoe»، الصادرة في مارس 2026، لم يتجاوز خمسة مدربين طوال تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز حاجز الـ 50 يومًا في مناصبهم كمدربين دائمين: سام ألارديس مع ليدز بـ 30 يومًا، وأنج بوستيكوجلو مع نوتنجهام فورست بـ 39 يومًا، وإيجور تودور مع توتنام بـ 43 يومًا، والإسباني خافي جراسيا مع ليدز يونايتد استمر نحو 69 يومًا حاول إنقاذ ليدز خلالها لكنه فشل، وأخيرًا الهولندي فرانك دي بور مع كريستال بالاس استمرت فترته 77 يومًا من يونيو 2017 حتى سبتمبر، خسر خلالها 4 مباريات من 4 دون تسجيل أهداف، وهو أقصر رقم مباريات في تاريخ الدوري.

سام ألارديس، الذي تولى قيادة ليدز يونايتد في مايو 2023 في محاولة يائسة لإنقاذ الفريق من الهبوط، غير أنَّ الموسم انتهى في غضون 30 يومًا دون أن يتمكن من تحقيق المعجزة، وخرج الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز هبوطًا إلى الدرجة الأدنى.

ثم جاء أنج بوستيكوجلو في سبتمبر 2025 ليتسلم نادي نوتنجهام فورست خلفًا لنونو إسبيريتو سانتو، لكن فترته انتهت بعد 39 يومًا فقط، بعد أن فشل في تحقيق الفوز في أي من مبارياته الثماني، خاسرًا 6 منها، فيما وصفته الإحصاءات بأقصر فترة تدريب رسمية في التاريخ الكامل للدوري الإنجليزي الممتاز حتى جاء تودور ليكسر هذا الرقم.

في المرحلة الأطول نسبيًّا من بين هذه القائمة، احتلت إقالة فرانك دي بور من كريستال بالاس عام 2017 المرتبة الرابعة بـ 77 يومًا و4 مباريات فقط، في أول موسم للمدرب الهولندي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر الفريق جميع مبارياته الأربع دون تسجيل هدف واحد.

وأخيرًا، في 29 مارس 2026 أُعلن رسميًّا إنهاء تعاقد توتنام مع إيجور تودور الكرواتي بعد 43 يومًا فحسب على توليه المنصب في 14 فبراير، ليضع اسمه في قائمة أقصر 5 فترات تدريب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ثاني مدرب يُقال من توتنام خلال فترات قياسية بعد ستيليني، في نادٍ واحد يحتل وحده موقعين من بين أقصر 5 ولايات تدريبية في التاريخ الكامل للبطولة.