أمير القصيم يطلع على تقرير الهجن

استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أمير منطقة القصيم، الثلاثاء، سعد السليم، محافظ عنيزة، وهدلق الهدلق، مدير فرع وزارة الرياضة في المنطقة، ويوسف القاضي، مدير ميدان الهجن في عنيزة.

و تسلّم أمير القصيم التقرير الختامي للسباقات والنشاطات في ميدان الهجن بالمحافظة لعام 2025م.

واطّلع خلال الاستقبال على ما تضمنه التقرير من فعاليات وبرامج شملت سباقات الهجن ومختلف الأنشطة المصاحبة، إلى جانب ما تحقق من مشاركة واسعة وتنظيم مميز أسهم في تعزيز حضور هذه الرياضة التراثية العريقة.

وأكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أنَّ ما تحقق من نجاحات يأتي بدعم القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ وحرصها على المحافظة على الموروث الوطني وتعزيزه، مثمنًا جهود الجهات المنظمة والقائمين على ميدان الهجن في تحقيق هذه النتائج المميزة.

وأثنى أمير منطقة القصيم على ما تحقق من جهود في تنظيم السباقات وتطوير الميدان، مبينًا أنَّ رياضة الهجن تُعد من الموروثات الأصيلة التي تحظى باهتمام كبير في السعودية وتمثل جانبًا مهمًا من الهوية الثقافية.