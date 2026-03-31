9 تعديلات على تشكيل الأخضر.. والعليوة ينطلق دوليا

أبقى الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على لاعبيْن اثنين فقط شاركا بصفة أساسية أمام مصر، الجمعة الماضي، وأدخل برفقتهما تسعة أسماء أخرى في التشكيل، الذي يبدأ المواجهة التجريبية مع صربيا، الثلاثاء، ضمن تحضيرات «الصقور» لكأس العالم 2026.

ومن تشكيل المواجهة التجريبية السابقة، التي انتهت بالخسارة 0ـ4 أمام «الفراعنة»، استمرَّ فقط محمد كنو، لاعب الوسط، وسعود عبد الحميد، الظهير الأيمن.

في المقابل، خرج من التشكيل تسعة لاعبين، بينهم المدافعان حسن كادش وعلي لاجامي، اللذان استبعدهما المدرب من قائمته نهائيًا بعد مباراة مصر.

وخرج أيضًا السباعي نواف العقيدي، حارس المرمى، وعبد الإله العمري، قلب الدفاع، ومصعب الجوير وسلمان الفرج، لاعبا الوسط، والجناحان أيمن يحيى وخالد الغنام، والمهاجم فراس البريكان.

ويجلس ستة لاعبين من هؤلاء السبعة على مقاعد البدلاء، فيما يغيب العمري عن اللقاء بداعي الإصابة.

واختار رينارد في تشكيله محمد العويس، حارس المرمى، الذي يظهر دوليًا للمرة الأولى منذ نصف نهائي كأس الخليج 31 ديسمبر 2024 أمام عُمان.

ويقص الجناح عبد العزيز العليوة شريط مشاركاته الدولية بعد اختياره أيضًا ضمن التشكيل الأساسي للأخضر في المباراة.

ويبدأ المنتخب السعودي اللقاء بالعويس، وأمامه سعود عبد الحميد، وريان حامد، ومتعب المفرج، ونواف بوشل.

ويلعب نايف مسعود في خط الوسط إلى جوار زياد الجهني، ومحمد كنو، خلف الثلاثي الهجومي المكون من مروان الصحفي، وعبد العزيز العليوة، وعبد الله الحمدان.

ويخوض المنتخبان اللقاء على ملعب «TSC» في مدينة باتشكا توبولا الصربية، وهو النزال الأول تاريخيًا بينهما.