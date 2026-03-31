كونسيساو يترقب عودة الدوليين قبل الحزم

يترقب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، انضمام اللاعبين الدوليين، الأربعاء المقبل، لوضع التصور النهائي، قبل المواجهة المرتقبة أمام الحزم، الجمعة المقبل، ضمن الجولة 27 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن كونسيساو يسعى إلى الاستعانة بخدمات الدوليين أمام الحزم، لسد النقص الذي عانى منه خلال فترة التوقف الجارية حاليًا، التي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي ضمن «أيام فيفا»، وسط غياب 10 لاعبين، لانتظامهم مع منتخباتهم الدولية خلال فترة التوقف.

ويغيب عن الاتحاد الخماسي الأجنبي: الجزائري حسام عوار، والصربي رايكوفيتش، والألباني ماريو ميتاي، والبرازيلي فابينهو تفاريس، والبرتغالي روجر فيرنانديز، إضافة إلى صالح الشهري، المنتظم مع المنتخب السعودي الأول، ومحمد العيسي، وأحمد شراحيلي مع منتخب «ب».

وكان فريق الاتحاد تغلب على الوحدة «درجة أولى» 3ـ0 في مباراة تجريبية، الإثنين الماضي، على ملعب الأول في جدة، ضمن استعدادات الطرفين لاستئناف دوري «روشن» السعودي، ودوري «يلو» للدرجة الأولى.

ويلتقي الاتحاد، بعد استئناف دوري روشن السعودي، الحزم، 3 أبريل، ويعقبها بخمسة أيام ضد نيوم، على أن يفتح بعدها ملف بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، 14 أبريل، أمام الوحدة الإماراتي في جدة.