يايسله يتابع حالة ديميرال في تركيا

يتابع الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الحالة الطبية للمدافع التركي ميريح ديميرال، الذي ينتظم في معسكر منتخب بلاده لدعم زملائه اللاعبين خلال التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في فترة التوقف الجارية حاليًّا ضمن أيام «فيفا»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ يايسله يسعى إلى الاستفادة من خدمات ديميرال في الفترة المقبلة، بعد استدعائه لقائمة منتخب بلاده، على الرغم من معاناته من إصابة تعرض لها مع فريقه.

وبيَّن أنَّ صعوبة الاستعانة بخدمات ديميرال أمام ضمك، السبت المقبل، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، نظير مواصلته في برنامج التأهيل جراء الإصابة التي يعاني منها.

ومن المنتظر أن يصل ديميرال إلى جدة خلال اليومين المقبلين، عقب الفراغ من المشاركة الدولية، على أن يخضع لاختبارات طبية من أجل تحديد حالته البدنية.

وتعرض المدافع التركي لتمزق في وتر العضلة الضامة، أصيب به خلال التدريبات، التي أعقبت مواجهة الفريق أمام الرياض في الجولة الـ 27 من روشن السعودي.

وغاب ديميرال عن المشاركة بسبب الإصابة في 7 مباريات أمام نيوم، الاتفاق، الهلال، الحزم، الشباب، النجمة، وضمك، قبل عودته أمام الرياض، ليتعرض للإصابة من جديد ويغيب عن مباراتي الاتحاد والقادسية دوريًّا والهلال في نصف نهائي كأس الملك.