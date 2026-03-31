رايكوفيتش وسافيتش أساسيان أمام الصقور

يُشارك الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ومواطنه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط الهلال، أساسيين مع منتخب بلادهما أمام نظيره السعودي في المباراة التجريبية، التي تجمع بينهما على أرض الأول، مساء الثلاثاء.

أما أليكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال السابق والريان القطري الحالي، فيجلس على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء.

ويبدأ الصرب المباراة برايكوفيتش، وأمامه رباعي الدفاع ستراهينيا إراكوفيتش، ونيكولا ميلينكوفيتش، وستراهينيا بافلوفيتش، وأليكسا تيرزيتش.

ويضم خط الوسط سافيتش، وإلى جانبه ألكسندر ستانكوفيتش، ولازار ساماردزيتش، فيما يتكون الهجوم من ميات جاتشينوفيتش، وفيليكو بيرمانتشيفتش، الجناحين الأيمن والأيسر، ولوكا يوفيتش، رأس الحربة.

ويعود سافيتش للظهور دوليًا، بعد غياب دام عامين منذ مشاركته في كأس أوروبا 2024.

وبالمثل، قطع شقيقه فانيا ميلينكوفيتش سافيتش، حارس المرمى، مدة الغياب ذاتها، ويظهر على مقاعد البدلاء.

وخاض المنتخب الصربي مباراة تجريبية أولى في التجمع الحالي خسرها 0ـ3 أمام إسبانيا.