الكاميرون تسقط الصين بثنائية

تغلب المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم 2ـ0 على الصين، الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة سلسلة «فيفا» في أستراليا ضمن استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة.

وجاء هدفا المنتخب الكاميروني بواسطة إيتا إيونج، وسعيدو أليوم، في الدقيقتين الثالثة والتاسعة على الترتيب، قبل أن ينهي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد ستيفان كيلر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، عقب حصوله على الإنذار الثاني.

وتأتي المباراة في إطار تحضيرات الكاميرون للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية العام المقبل في كينيا وأوغندا وتنزانيا، بعد إخفاقه في التأهل لنهائيات كأس العالم.

في المقابل، تستعد الصين لخوض غمار كأس الأمم الآسيوية، التي تستضيفها السعودية العام المقبل، بعدما أخفق أيضًا في التأهل لنهائيات المونديال.