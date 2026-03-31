دي زيربي.. مدرب توتنام الثالث

عين نادي توتنام الإنجليزي، الثلاثاء، الإيطالي روبرتو دي زيربي مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بعقد طويل الأجل، خلفًا للكرواتي المقال إيجور تودور، الذي رحل الأحد باتفاق متبادل، ليصبح ثالث مدرب، الموسم الجاري.

وكان النادي اللندني عين الدنماركي توماس فرانك بداية الموسم الجاري، إلا أنَّه أُقيل في فبراير بعد تحقيق فوزين في 17 مباراة بالدوري، ثم جاء دور تودور، الذي خسر خمسًا من مبارياته السبع، وتراجع الفريق إلى المركز الـ 17 بالدوري، على بُعد نقطة واحدة من منطقة الهبوط، إضافة إلى إقصائه من ثمن نهائي دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال يوهان لانج، المدير الرياضي لتونتام، في بيان نشر على الموقع الرسمي للنادي: «كان روبرتو هدفنا الأول في الصيف، ويسعدنا للغاية أن نتمكن من ضمه الآن».

وأضاف: «إنه أحد أكثر المدربين إبداعًا وتطلعًا للمستقبل في عالم كرة القدم، ويحمل معه ثروة من الخبرة على أعلى المستويات، بما في ذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز».

من جانبه، أوضح دي زيربي، المدرب السابق لمرسيليا الفرنسي: «في جميع مناقشاتي مع إدارة النادي كان طموحهم للمستقبل واضحًا، بناء فريق قادر على تحقيق إنجازات عظيمة، من خلال تقديم أسلوب لعب يُثير حماس جماهيرنا ويُلهمهم. أنا هنا لأني أؤمن بهذا الطموح، وقد وقّعت عقدًا طويل الأمد لأبذل قصارى جهدي لتحقيقه».

وأشار إلى أن الأولوية على المدى القريب تحسين مركز الفريق في جدول ترتيب الدوري، وسيكون هذا محور تركيزهم بالكامل حتى صافرة نهاية المباراة الأخيرة من الموسم.

بعد مسيرة لعب امتدت لنحو 300 مباراة على مدار 15 عامًا، بدأ روبرتو التدريب في يونيو 2018 مع فريق ساسولو الإيطالي، وحصل على تقدير لنهجه المثير والهجومي والقائم على الاستحواذ.

بعد تجربة بريشيا تولى دي زيربي مسؤولية شاختار دونيتسك في مايو 2021، وقادهم إلى دور المجموعات في دوري الأبطال وكأس السوبر الأوكراني وهو أول لقب له مدربًا.

وانتقل دي زيربي بعد ذلك لقيادة برايتون في سبتمبر 2022، وساعد الفريق على تحقيق أعلى مركز له في الدوري الممتاز في موسمه الأول، وحصل على بطاقة التأهل الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

وكانت مهمة المدرب الأخيرة مع مرسيليا، الذي أنهى معه الموسم الماضي في المركز الثاني، قبل أن يغادره في فبراير الماضي.