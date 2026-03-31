قبل الأهلي.. الشكوك تحاصر بدران

تحوم الشكوك حول قدرة الجزائري عبد القادر بدران، مدافع فريق ضمك الأول لكرة القدم، على المشاركة أمام الأهلي، بسبب معاناته من إصابة عضلية، وفق مصادر خاصة بـ«بالرياضية».

وواصل بدران برنامجه العلاجي والتأهيلي، الثلاثاء، من دون أن يلتحق بزملائه في التدريبات الجماعية بعد تعرضه لإصابة في العضلة شعر بها بعد نهاية مواجهة النجمة 12 مارس الجاري، التي كسبها فريقه ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق، يترقب تقرير الجهاز الطبي بشأن إصابة بدران، لتحديد إمكانية الاستعانة به من عدمها في مواجهة الأهلي، السبت المقبل، على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة لحساب الجولة الـ27 من الدوري.

وفي حال لم يتمكن بدران «33 عامًا» من اللحاق بلقاء الأهلي، فإنها ستكون المرة السادسة، التي يغيب فيها عن المشاركة في النسخة الحالية للدوري، بعد أن قاد خط دفاع فريقه في 21 مباراة، وسجل هدفًا وصنع آخر، ونال ثلاث بطاقات صفراء، وحمراوين.

ميدانيًا، عاود الفريق تدريباته على ملعبه بحصة تدريبية بعد يوم من الراحة عقب الخسارة أمام العلا 0ـ3 في مواجهة تجريبية ضمن برنامج تحضيراته خلال فترة التوقف الدولية.

وأخضع كاريلي لاعبيه إلى تمارين لياقية في الصالة الرياضية، قبل أن يعمد فرض تدريبات تكتيكية متنوعة.

ويحتل ضمك المركز الـ15 برصيد 22 نقطة جمعها من أربعة انتصارات و10 تعادلات، فيما خسر 12 مرة خلال 26 جولة.