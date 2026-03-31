الحمدان يلحق بالتمياط.. ويسبق الجمعان

قفز عبد الله الحمدان، مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى المركز الـ 26 في ترتيب هدافي «الأخضر» تاريخيًا، بالشراكة مع المعتزل نواف التمياط، بعد هزّه شباك صربيا، الثلاثاء، خلال مباراة تجريبية تحضيرًا لكأس العالم 2026.

وسجّل الحمدان هدفًا في ثامن دقائق المباراة مستغلًا غياب التنسيق بين دفاع وحارس مرمى صربيا ليخطف الكرة ويسكنها الشباك المفتوحة.

ورفع المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا عدد أهدافه الدولية إلى 11 عبر 47 مشاركة بقميص «الصقور».

وطبقًا لموقع «المنتخب السعودي» الإلكتروني عادل الحمدان الغلة التهديفية للتمياط الذي نشط دوليًا بين عامي 1998 و2006.

واجتاز 3 أسماء سجلت 10 أهداف، أحدهم الراحل شايع النفيسة، إضافة إلى فؤاد أنور ومحيسن الجمعان، النجمين السابقين.

ويتصدر المهاجم الأسطوري المعتزل ماجد عبد الله القائمة بـ 72 هدفًا، متقدمًا بفارق كبير عن سامي الجابر، أقرب ملاحقيه، الذي أحرز 46 هدفًا.