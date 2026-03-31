رقم سلبي غاب عامين.. الأخضر يخسر أمام صربيا

أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المرحلة الحالية من تحضيراته لكأس العالم 2026 بسجل هزائم كامل، بعد سقوطه أمام مضيّفه الصربي على ملعب «TSC» بنتيجة 1ـ2، الثلاثاء، مدونًا خسارتين متتاليتين في تكرار لسيناريو سلبي غاب منذ 2024.

وانقلبت النتيجة على «الأخضر»، الذي تقدّم أولًا بهدف للمهاجم عبد الله الحمدان، في الدقيقة الثامنة من المباراة.

وخلال الشوط الثاني، ردَّ الصرب بهدفين متلاحقين عن طريق المدافع ستراهينيا بافلوفيتش والمهاجم البديل ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقتين 66 و70.

وجاءت خسارة المنتخب بعد 4 أيام من هزيمته برباعية نظيفة على أرضه أمام مصر في التجربة الأولى من مرحلة التحضيرات الحالية.

وأسدلت المباراة التجريبية الثانية الستار على تحضيراته في مارس، التي بدأت 22 من الشهر على أرض جدة قبل توجهه إلى صربيا.

وخسر الأخضر مباراتين متتاليتين، مثلما حدث لآخر مرة قبل عامين، عندما انهزم أمام إندونيسيا 0ـ2 ضمن المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم المقبلة في 19 نوفمبر 2024، وبعدها مباشرة بنتيجة 2ـ3 أمام البحرين لحساب كأس الخليج الشهر التالي.

وبعدهما تفادى الخسارة مرتين متتاليتين على مدى 23 مباراة قبل توقف السلسلة بالهزيمة أمام مصر وصربيا.