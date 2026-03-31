الأخضر «B» يودع المعسكر بثلاثية السودان

اختتم المنتخب السعودي «B» لكرة القدم معسكره الإعدادي في جدة بفوز على السودان بثلاثية نظيفة، في مباراتهما التجريبية الثانية التي جرت على ملعب الصالة الرياضة بمدينة الملك عبد الله الرياضية، الثلاثاء.

وافتتح عبد الله رديف أهداف الأخضر في الدقيقة 14، وأضاف مراد هوساوي الهدف الثاني عند الدقيقة 19، قبل أن يعود رديف مجددًا ويسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للمنتخب من ركلة جزاء في الدقيقة 23.

وكانت المواجهة التجريبية الأولى، انتهت بفوز السودان 2-1.

ودخل المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو، مدرب المنتخب السعودي، المباراة بقائمة مكوّنة من: راكان النجار في حراسة المرمى، محمد أبو الشامات، محمد سليمان، أحمد شراحيلي، إسلام هوساوي، مراد هوساوي، عيد المولد، علاء حجي، همام الهمامي، تركي العمار، عبد الله رديف.

واستمر معسكر «الأخضر B» في جدة لمدة 10 أيام، تحت إشراف الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب الأول، وبقيادة الإيطالي لويجي دي بياجو مدرب الأولمبي، وتزامنا

مع المرحلة الثالثة من تحضيرات المنتخب الأول لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.