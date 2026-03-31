رينارد يخسر 22 مباراة.. والفترة الثانية 40% هزائم

تلقى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 22 هزيمة مع مدربه الفرنسي الحالي هيرفي رينارد، موزَّعة بالتساوي على فترتيه الحالية والسابقة على رأس الجهاز الفني لـ «الأخضر».

وجاءت أحدث هزائمه بنتيجة 1ـ2 أمام صربيا، مساء الثلاثاء، في مباراة تجريبية تحضيرًا لكأس العالم 2026.

ويُسجل موقع «المنتخب السعودي» الإلكتروني 68 مباراة لرينارد مع «الصقور»، فاز بـ 30 منها، وتعادل في 16، وخسر 22.

وشهدت الولاية الأولى، التي استمرت من 2019 وحتى 2023، خوض المنتخب 41 مباراة، بينما لعب في الثانية، الممتدة منذ عامين، 27 مباراة.

وتلقى عدد الهزائم ذاته في كل منهما، رغم الفارق الكبير في عدد المباريات لصالح الولاية الأولى.

وبلغت نسبة الهزائم في الولاية الأولى 26.8%، مقابل 40.7% للولاية الثانية.

ويتصدر الفرنسي جميع مدربي المنتخب في عدد مرات الهزيمة، ويليه ناصر الجوهر الذي تلقى 14 خسارة.

ولم يحقق رينارد أي بطولة مع «الصقور» فيما يتمثل أبرز إنجازاته في الصعود إلى كأس العالم مرتين 2022 و2026.