9 أبريل.. طرح تذاكر أولمبياد لوس أنجليس

أعلن منظمو دورة ​الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس 2028، الإثنين، أن مبيعات التذاكر للجمهور العام ستبدأ في التاسع من أبريل، من خلال مجموعة من منصات البيع المعتمدة .

وقالت اللجنة المنظمة لألعاب لوس أنجليس إن البيع المسبق لسكان المناطق المؤهلة في لوس أنجليس وأوكلاهوما سيتي سيبدأ في الثاني من أبريل، مع بدء إرسال رسائل الإخطار عبر البريد الإلكتروني للمشترين الذين جرى اختيارهم خلال الفترة من 31 مارس إلى الرابع من أبريل.

وقال رينولد هوفر ‌الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجليس 2028 في بيان: «يمثل الأسبوع الجاري ​أول ‌فرصة ⁠للجماهير لحجز مقعد ​لها ⁠في دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجليس 2028».

وسيشتمل برنامج التذاكر الخاص باللجنة المنظمة للألعاب على مليون تذكرة بسعر 28 دولارًا، وهو أدنى سعر. وسيبلغ سعر نحو خمسة بالمئة من تذاكر المنافسات الأولمبية أكثر من ألف دولار، فيما ستكون أكثر من 75 بالمئة من إجمالي التذاكر، بما في ذلك النهائيات، بأقل من 400 دولار، ونحو 50 بالمئة من جميع التذاكر بأقل من 200 دولار.

ويأتي هذا الإعلان ​في الوقت الذي يستعد فيه المنظمون لأول طرح للتذاكر، ‌ويسعون إلى تحذير الجماهير من الشراء من بائعين غير معتمدين قبل إطلاق برنامج إعادة البيع.

وأوضحت اللجنة المنظمة للألعاب ‌أن التذاكر الأساسية ستباع فقط عبر مزودي خدمات التذاكر الرسميين «إيه.إكس.إس» و«إيفنتيم».

وقالت اللجنة المنظمة إن التذاكر ستكون متاحة لجميع الرياضات الأولمبية، إضافة إلى حفل الافتتاح في ملعب سوفي في إنجلوود، وحفل الختام في استاد لوس أنجليس ميموريال كوليسيوم.