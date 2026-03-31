كوناتي: الهدوء مفتاح عودة ليفربول

دعا الفرنسي إبراهيما كوناتي، قلب دفاع فريق ليفربول الأول لكرة القدم، إلى التحلي بالهدوء من أجل تخطي تعثرات الموسم الجاري، والعودة إلى تحقيق النجاح من جديد.

ونجح ليفربول في تحقيق لقب الدوري الممتاز الموسم الماضي، في أول مواسم المدرب الهولندي آرني سلوت، لكن الفريق قدم صورة مغايرة تمامًا الموسم الجاري.

وفاز ليفربول في 14 مباراة فقط من 31 خاضها، ليتخلف بفارق 21 نقطة عن أرسنال المتصدر، بينما تزداد التكهنات بشأن موقف سلوت.

وتعرض كوناتي «26 عامًا» لانتقادات أيضًا بسبب مستواه، لكن اللاعب يعتقد أن الصعوبات جاءت من التغييرات، التي طرأت على الفريق قبل بداية الموسم.

وقال في تصريحات لشبكة «إي إس بي إن»: «الكثير من الأشياء حدثت هذا الموسم، لكن يجب على الناس أن تفهم، أننا قبل أن نفوز بالدوري الموسم الماضي، بنينا فريقًا يمكننا أن نحصد به اللقب في مرحلة ما».

وأضاف: «الآن لدينا لاعبون جدد، بالتأكيد لن يندمجوا سريعًا مع الفريق، علينا فقط أن نتحلى بالهدوء، لأن هذا هو جزء من النجاح».

وتابع في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «سنتأقلم، وسنحاول العمل والتفاهم مع بعضنا بعضًا، وبمرور الوقت سنفوز بالبطولات، ونحقق نجاحًا».