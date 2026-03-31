آسيا 2027.. سوريا تحلق بخماسية.. وطاجيكستان وتايلاند تتأهلان

اختتم المنتخب السوري الأول لكرة القدم مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا السعودية 2027 بفوزه الثلاثاء على نظيره الأفغاني 5-1، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بمدينة جدة.

وتصدرت سوريا المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة «18 نقطة»، فيما حلت ميانمار بالمركز الثانية «12» عقب فوزها الثلاثاء على باكستان متذيلة الترتيب 2-1 فيما تجمد الأفغاني عند نقطتين.



وسجل أهداف سوريا محمد الصلخدي «5» مهاجم فريق ضمك السعودي، ومحمد المصطفى «58 و82»، ومحمد الحلاق «63»، ومحمود الأسود «90+1» في حين أحرز علي رضا بناهي لأفغانستان «23».

وبقيادة المدرب الإسباني خوسيه لانا حسمت سوريا تأهلها منذ الجولة الرابعة، بفضل مشوار استثنائي دون خسارة أو تعادل، وبسجل تهديفي كبير بلغ 16 هدفًا، فيما لم تستقبل شباكها سوى هدف وحيد أمام ميانمار.

وفي باقي المجموعات حجز منتخبا طاجيكستان وتايلاند مقعديهما في النهائيات بعدما تصدرا مجموعتيهما بنهاية الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الثلاثاء.

وانتزعت طاجيكستان صدارة المجموعة الأولى بالتعادل 1-1 مع الفلبين بعد أن كانت متأخرة في النتيجة، لتتأهل بفارق هدف عن منافستها بعد تعادلهما في النقاط «14» حيث كانا قد تعادلا ذهابًا 2ـ2.

أما تايلاند، فانتظرت حتى اللحظات الأخيرة في المواجهة الحاسمة ضمن المجموعة الرابعة أمام تركمانستان، حيث سجلت هدف الفوز في الدقيقة 89 لتحسم اللقاء بنتيجة 2-1، وتتصدر المجموعة بـ 15 نقطة، مقابل 12 لتركمانستان، و9 لسريلانكا، في حين بقيت الصين تايبيه دون رصيد.

وانضمت طاجيكستان وتايلاند إلى كل من سنغافورة «الثالثة» وسوريا «الخامسة» وفيتنام «السادسة» في النهائيات، التي ستشهد أيضًا مشاركة المنتخبات الـ 18 المتأهلة من التصفيات الآسيوية في الطريق إلى كأس العالم 2026.

أما بطاقة التأهل عن المجموعة الثانية، فسيتم حسمها في يونيو المقبل، عندما يتواجه لبنان «13» واليمن «11» على خطف الصدارة.

ولحساب المجموعة الثانية نفسها تغلبت بوتان على بروناي دار السلام 2-1.

أما المجموعة الثالثة فشهدت فوز الهند على هونغ كونغ الصين 2-1، وسنغافورة، المتأهلة سلفًا على بنغلاديش 1-0.

كما تأهلت فيتنام للنهائيات الآسيوية عن المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة عقب فوزها على ماليزيا 3-1. وشهدت المباراة الثانية فوز لاوس على نيبال 1-0.