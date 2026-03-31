ختام آسيوية المضمار.. أخضر الدراجات يخطف ميداليتين

اختتم المنتخب السعودي للدرَّاجات مشاركته في بطولة آسيا للمضمار 2026، الثلاثاء، بتحقيق ميداليتين «فضية وبرونزية» في اليوم السابع والأخير من البطولة التي تستضيفها مدينة تاجايتاي الفلبينية.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي للدرَّاجات على منصة «إكس» خطف الدرّاج محمد المري الميدالية الفضية «C1» المطاردة الفردية، فيما نال راشد الأحمري زميله الميدالية البرونزية «C3».

وضمن منافسات البطولة جاءت بقية لاعبي أخضر الدرَّاجات في المطاردة الفردية على النحو التالي: عبد العزيز الغامدي «C2» المركز السادس، بسام المجرشي «C4» المركز السادس، وعباس الهاشم «C1»، وعبد الله معلوي، والبراء آل النغف «B» المركز السابع، وحسين آل صفر المركز الثامن، وعدي الضبعاني «C5» المركز التاسع.

وكان الدرّاجان عباس الهاشم وراشد الأحمري ثنائي المنتخب نالا ميداليتين برونزيتين في اليوم الثالث من البطولة.