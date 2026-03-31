78 ملاكما يتنافسون على لقب «حزام السعودية»

تنطلق في الرياض المرحلة الختامية من بطولة «حزام السعودية»، الأربعاء، التي ينظمها الاتحاد السعودي للملاكمة في نادي «مايك تايسون - بوليفارد سيتي» لمدة 3 أيام.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» تأتي هذه النهائيات تتويجًا لمسار تنافسي طويل شهد مشاركة واسعة بلغت 429 لاعبًا ولاعبة، يمثلون 50 ناديًا من مختلف مناطق السعودية في الأدوار التمهيدية.

وبعد جولات اتسمت بالندية العالية، نجح 78 بطلًا وبطلة فقط في انتزاع بطاقات العبور للمرحلة النهائية، ليمثلوا 20 ناديًا في صراع حسم الأحزمة الذهبية.

وأكد اتحاد الملاكمة أن هذه البطولة تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية تطوير اللعبة محليًا، حيث تهدف إلى قياس المهارات الفنية للأندية وتجهيز أفضل المواهب الوطنية لتمثيل السعودية في المحافل الدولية القادمة، مشددًا على أن وصول هذه النخبة فقط للنهائيات يضمن تقديم مستويات تليق بمكانة الملاكمة السعودية.

ومن المقرر أن تصل المنافسة إلى أشدها الجمعة المقبل، حيث سيُختتم الحدث بمراسم تتويج رسمية للفائزين بلقب «بطل السعودية» في مختلف الأوزان، وسط حضور وتغطية إعلامية وجماهيرية واسعة لمواكبة هذا الحدث البارز.