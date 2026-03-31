لوكسمبورج يكرر الانتصار.. وحارس الخليج يخرج بشباك نظيفة

أكد المنتخب اللوكسمبورجي الأول لكرة القدم بقاءه في المستوى الثالث ضمن منافسات دوري أمم أوروبا، بعدما كرر فوزه على ضيفه المالطي بنتيجة 3ـ0 في مباراة الإياب ضمن نهائي تصفيات البطولة القارية التي جرت الثلاثاء، ليتفوق بمجموع المباراتين بنتيجة 5ـ0.

وشهدت المباراة مشاركة اللوكمسبورجي أنتوني موريس، حارس مرمى فريق الخليج، الذي خرج بشباك نظيفة للمباراة الثانية تواليًا.

وافتتح فينسنت ثيل التسجيل للوكسمبورج في الدقيقة 20 ، ثم أضاع سيناني ركلة جزاء لمنتخب مالطا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عزز دانيل سيناني تقدم لوكسمبورج بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 51، وتعقدت مهمة الضيوف بعد طرد اللاعب أمبونج بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 64.

واستغل أصحاب الأرض النقص العددي ليضيف توماس موريرا الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وبهذه النتيجة، تضمن لوكسمبورج مكانها في المستوى الثالث لتواجه في الموسم المقبل منتخبات أيسلندا وبلغاريا وإستونيا، بينما يظل منتخب مالطا في المستوى الرابع.