91 سباحا في البرنامج الوطني 2036

أطلق الاتحاد السعودي للسباحة البرنامج الوطني للسباحة 2036، بالشراكة مع مركز التدريب الأولمبي السعودي، وذلك على مسبح وزارة الرياضة في الرياض.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» يهدف البرنامج الوطني للسباحة إلى صناعة جيل جديد من الأبطال وفق منهج علمي واحترافي متكامل ومدربين مميزين ورؤية فنية واضحة، والمقرر أن يمتد لعشرة أعوام.

يضم البرنامج 91 لاعبًا ولاعبة للفئة العمرية من 9 أعوام وحتى 14 عامًا، ومخصص لاكتشاف المواهب مبكرًا وتطوير الأداء بأساليب علمية مع دعم فني وطبي متكامل ضمن بيئة تدريبية عالية الكفاءة تواكب المعايير العالمية.

ويشتمل البرنامج على ورشة عمل مع أولياء الأمور واللاعبين، تسلط الضوء على ثقافة التغذية الرياضية المثالية وأساليبها وتأثيرها على السبّاح، وآليات تطوير الجانب اللياقي.