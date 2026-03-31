بمشاركة هالاند.. السلبية تخيم على النرويج وسويسرا

سقط المنتخب النرويجي الأول لكرة القدم في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه السويسري في مباراة تجريبية رغم عودة هدافه إرلينج هالاند، ضمن فترة الاستعداد لمونديال 2026.

وبدا المنتخب النرويجي بعيدًا عن المستوى الرائع الذي ظهر به في التصفيات المؤهلة بعد أن سجل العلامة الكاملة في ثمان مباريات واحتلاله صدارة المجموعة أمام إيطاليا.

ورغم عودة هالاند، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي غاب للراحة عن الخسارة أمام هولندا 1-2 الأسبوع الماضي، لم يكن رجال المدرب ستاله سولباكين فعّالين أمام المرمى.

وأتيحت لألكسندر سورلوث مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني الذي لعب في مركز الجناح فرصتين لافتتاح التسجيل، لكنه فشل في تسديد الكرة بقوة في المحاولة الأولى «60» أو في توجيه رأسيته نحو المرمى في الثانية «68».

واستغل المدرب السويسري مراد ياكين اللقاء لإشراك العديد من اللاعبين، حيث أجرى سبعة تغييرات بين الشوطين، لكنه فشل في الفوز لمباراة ثانية تواليََا بعد خسارته أمام ألمانيا 3-4 الجمعة.

وتتابع سويسرا عن كثب مباراة الملحق النهائي الأوروبي بين البوسنة والهرسك وضيفتها إيطاليا التي ستحدد منافستها الأخيرة في كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب قطر وكندا.

أما النرويج، فتلعب في المجموعة الأولى مع فرنسا والسنغال والفائز من الملحق الدولي بين منتخبي العراق وبوليفيا اللذين سيلتقيان صباح الأربعاء بتوقيت السعودية.