النصر يستعيد رونالدو

أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، جاهزيته الكاملة للعودة مجددًا، بعد مشاركته بفعالية في تدريبات الفريق، الثلاثاء، التي فرضها البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، وفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية»، حيث خاض المناورة الفنية كاملة للمرة الأولى منذ عودته من الإصابة، ما يعني تقدمه صفوف الأصفر في مواجهة النجمة، الجمعة المقبل، على ملعب «الأول بارك»، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

وكان رونالدو تعرّض لإصابة في العضلة الخلفية عقب مواجهة الفيحاء، التي كسبها النصر 3ـ1 ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، ما أبعده عن مواجهتي نيوم والخليج ضمن الجولتين 25 و26، وكذلك غاب عن مباريات البرتغال التجريبية أمام المكسيك وأمريكا.

في المقابل، يواصل الإسباني مارتينيز برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد إصابته بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية قبل فترة التوقف، واكتفى بأداء تمارين انفرادية داخل مركز «دار النصر»، مقر تدريبات الفريق.

ويُنتظر أن يحسم الجهاز الطبي، الأربعاء، مدى إمكانية مشاركة مارتينيز في مواجهة النجمة، في وقت جهّز فيه الجهاز الفني اللاعب سالم النجدي خيارًا بديلًا في حال عدم جاهزيته.