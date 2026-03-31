بمشاركته أمام الصقور.. ميترو ثاني الصرب ويقترب من دروجبا

عزَّزت المباراة التجريبية بين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره الصربي على أرضه، مساء الثلاثاء، أرقام المهاجم ألكسندر ميتروفيتش، الذي انفرد بوصافة قائمة مشاركات لاعبي «النسور» تاريخيًا.

وقبل المباراة، كان في رصيد «ميترو»، مهاجم الهلال السابق والريان القطري الحالي، 105 مشاركات دولية، بالتساوي مع برانيسلاف إيفانوفيتش، النجم المعتزل، حسب بيانات موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني.

وبدأ المهاجم المباراة على مقاعد الاحتياط، قبل دخوله الملعب بديلًا لزميله لوكا يوفيتش في الدقيقة 57.

ورفعت المشاركة عدد مبارياته مع المنتخب الصربي إلى 106، متجاوزًا إيفانوفيتش الذي نشط دوليًا بين 2006 و2018، واعتزل اللعبة نهائيًا في 2021.

وتبقّى لميتروفيتش 5 مباريات فقط من أجل معادلة الرقم القياسي في عدد المشاركات مع صربيا، المسجَّل باسم دوشان تاديتش الذي اعتزل دوليًا بعد يورو 2024.

وسجل ميتروفيتش الهدف الثاني لمنتخب بلاده في مرمى الأخضر، بعد نزوله بـ 13 دقيقة، مؤمّنًا له الانتصار 2ـ1.

وأحرز الهدف في شباك محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي وزميله السابق في الهلال.

وتواجه اللاعب مع الحارس للمرة الأولى، بعدما شاركا سويًا بشعار الهلال في 10 مباريات وفقًا لـ «ترانسفير ماركت».

ووصل المهاجم إلى هدفه الدولي الـ 64 مؤكّدًا تصدره ترتيب هدافي المنتخب الصربي عبر تاريخه، بفارق 41 هدفًا عن تاديتش.

ولا يزال «ميترو» يحتل المركز الـ 28 في ترتيب هدافي المنتخبات، لكنه ضيَّق الفارق مع الإيفواري المعتزل ديدييه دروجبا، الاسم الـ 27 في القائمة، إلى هدف واحد.