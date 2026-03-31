هونجتشان: وصفوني بالسمينة فقررت الاعتزال

اعترفت معجزة الغطس الصينية هونجتشان كوان، صاحبة ثلاث ميداليات ذهبية أولمبية، بأنها فكّرت في الاعتزال بعد معاناتها مع صحّتها النفسيّة، كما قالت إنها تعرّضت لتدقيق شديد بشأن وزنها.

وفازت البالغة 19 عامًا بذهبية أولمبياد طوكيو 2021 عندما كانت في الـ 14 من عمرها فقط، قبل إضافة ذهبيتين أخريين إلى سجلّها في باريس 2024.

وبعدما أصبحت من أشهر الرياضيين في الصين، توافدت الجماهير إلى مسقط رأسها في إقليم غوانغدونغ الريفي وتجمّعت حولها في الفنادق.

وقالت كوان باكية إنها بدأت دورتها الشهرية بعد أولمبياد باريس، ما تسبب في زيادة وزنها رغم أنها كانت «تأكل قليلًا فقط».

وأضافت في مقابلة مع مجلة «رنوو» الصينية: «بعد الأولمبياد، فكّرت فعلًا في الاعتزال. كنت أريد ذلك بشدة، لكنني في النهاية رغبت في المواصلة والاستمرار في الغطس».

وبعد اتخاذ هذا القرار، قالت إنها وجدت نفسها تُسأل باستمرار عن وزنها، فدفعت نفسها بقوة في التدريب والركض لمحاولة خسارة الكيلوجرامات.

وتابعت: «في تلك الفترة، لم يكن الأمر داخل الفريق فقط، بل أيضًا في الرأي العام في الخارج. كنت أرى الناس كل يوم يقولون إنني سمينة».

وأردفت: «لكنني كنت بالفعل أُجوّع نفسي. اتّبعت حمية إلى حد شعرت أنني على وشك الانهيار».

وأكملت: «الجميع يعلم أن الوزن كابوس للغطّاسات».