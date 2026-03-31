المغرب تسقط باراجواي.. وبونو الأعلى تقييما

نال المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، التقييم الأعلى في المواجهة التجريبية لمنتخب بلاده أمام نظيره الباراجوياني التي حسمها «أسود الأطلس» 2-1، في مدينة لانس الفرنسية، الثلاثاء.

وتفوق بونو على الجميع بعد حصوله على تقييم 8.7 درجة وفق «سوفا سكور» العالمي.

وخاض حارس الفريق الهلالي جميع دقائق المباراة، وتصدى للكرة 6 مرات، منها أربع داخل منطقة الجزاء حسب إحصاءات الموقع العالمي.

وسجل المنتخب المغربي انتصاره الأول تحت قياده مدربه محمد وهبي الذي تولى المهمة خلفًا لمواطنه وليد الركراكي.

وجاءت ثنائية «أسود الأطلس» عن طريق بلال الخنوس ونائل العيناوي في الدقيقتين 48 و53، بينما سجل جوستافو كاباليرو الهدف الوحيد للباراجواي في الدقيقة 88.

وكان المنتخب المغربي استهل حقبة وهبي مدربه الجديد بتعادل مع الإكوادور 1-1، الجمعة.

ويستعد بونو ورفاقه لخوض منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل وأسكتلندا وهايتي.