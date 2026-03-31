محزري والعليوة يصلان بالأخضر إلى 582

ارتفع عدد الأسماء التي مثّلت المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تاريخيًا إلى 582 بمشاركة الجناح عبد العزيز العليوة، وزميله محمد محزري، الظهير الأيمن، في مباراة تجريبية، الثلاثاء، أمام صربيا على أرضها.

وبدأ العليوة المباراة، التي انتهت بخسارة «الأخضر» 1ـ2، وخرج بين الشوطين، فيما جلس محزري بديلًا ودخل مع انطلاقة الشوط الثاني.

وقصَّت المباراة شريط مشاركات الثنائي مع المنتخب السعودي، وباتا أحدث وجوهه داخل الملعب.

وانضمّا إلى 580 لاعبًا سبق لهم ارتداء قميص «الصقور» في المباريات حسب موقع «المنتخب السعودي» الإلكتروني.

ويتصدر محمد الدعيع، حارس المرمى المعتزل، قائمة المشاركات بـ 172 مباراة مثّل فيها المنتخب.