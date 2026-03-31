جيسوس: الريادة العالمية هدف السعوديين.. وملعب أرامكو أبهرني

وصف البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، البنية التحتية للمنشآت الرياضة السعودية بالمتطورة، متوقعًا في الوقت ذاته أن يصبح دوري روشن السعودي ضمن أفضل دوريات العالم بحلول عام 2034.

و في مقال نشره في صحيفة «ريكورد» البرتغالية، الثلاثاء، أكد جيسوس «71 عامًا» أن من يحكم على صورة الرياضة السعودية من الخارج، سينظر إلى حجم الجهود المبذولة لجلب اللاعبين، لكن من يعمل داخل أروقة الأندية السعودية سيشاهد تطورًا لافتًا في مستوى بنيتها التحتية.

وقال المدرب البرتغالي: «من ينظر إلى الرياضة السعودية من الخارج سيرى مدى حجم اللاعبين القادمين إلى الدوري السعودي، انطلاقًا من حضور رونالدو إلى النصر، والذي تلاه العديد من النجوم، الرياضة هي جزء أساسي من رؤية المملكة 2030، والتي تسعى من خلالها إلى وضع السعودية على ريادة العالم في قطاعات عدة، يأتي من أبرزها قطاعي السياحة والرياضة، ونجحت في استضافة بطولتي السوبر الإيطالي والإسباني في الأعوام القليلة الماضية».

وتطرق جيسوس إلى ملعبي مدينة الملك فهد الدولي في الرياض، وأرامكو في الخبر، اللذين سيستضيفان بطولة كأس آسيا 2027، وكأس العالم 2034، وأوضح في هذا الصدد: «يأتي التطور أيضًا على مستوى البنية التحتية في الرياضة السعودية بشكل مهول، فهناك ملعبان على وشك الافتتاح، واللذان سيستضيفان بطولتين مهمتين، وهي كأس آسيا 2027، وكأس العالم 2034».

وأردف: «يتم إعادة ترميم ملعب الملك فهد بالرياض ليتسع إلى أكثر من 70 ألف متفرج، وهذا الملعب توجت فيه البرتغال بكأس العالم للشباب عام 1989».

وأضاف: «الملعب الآخر، الذي زرته قبل أسابيع قليلة رائع للغاية، وهو ملعب أرامكو، ويتسع لأكثر من 47 ألف متفرج. ولا يمكنني تجاهل البنى التحتية الأخرى مثل ملاعب الشباب والهلال والاتفاق».

وتوقع جيسوس أن يستمر تطور الرياضة السعودية، وأن يصبح دوري روشن ضمن أفضل دوريات العالم بحلول عام 2034، لينافس كبرى الدوريات العالمية ويكون بمستواها.

وقال: «يجلب الدوري السعودي ملايين المشاهدين كل عام، ويبث في أكثر من 160 دولة، وأؤمن أن التطور سيستمر في السعودية، ليصبح دوريها في مستوى أقوى دوريات العالم».

ووصف جيسوس استئناف مباريات دوري روشن للمحترفين بعد عودته من فترة التوقف الدولية الجارية، بفترة الحسم، واصفًا المنافسة في دوري روشن السعودي بغير المعهودة حتى في الدوريات الأوروبية، بسبب فارق النقاط بين الفرق المتنافسة.

وتابع: «يستأنف النصر مبارياته في الدوري ضد النجمة، وبالنسبة لي، أي فريق من الفرق الثلاثة المتنافسة على اللقب تستطيع تحقيقه، فالفارق بين الفرق هو خمس نقاط، وهو أمر لا يحدث كثيرًا حتى في أقوى الدوريات الأوروبية».

وأكمل: «بيننا وبين صاحب المركز الثاني 3 نقاط لصالح فريقنا، وسنواجه الهلال والأهلي، ثاني وثالث الترتيب الحالي، وستستأنف البطولات الآسيوية في هذه الفترة من مباراة واحدة، وضغط المباريات المتتالي، منذ بداية الموسم، قد يكون له تأثير على نتيجة المسابقات، ولكن ما أستطيع قوله، هو إن جميع الفرق المتنافسة بدأت من نقطة متساوية، وهي نقطة الصفر».