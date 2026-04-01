فالنسيا يضم ديانج

أنهى المالي أليو ديانج، لاعب وسط فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم، إجراءات انتقاله إلى فالنسيا الإسباني بدءًا من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وأوضح مصدر بالنادي المصري الثلاثاء، أن ديانج أبلغ مسؤولي الأهلي أنه لن يلعب لأي نادٍ محلي، وسيكون فالنسيا الإسباني هو وجهته التالية مع نهاية عقده في 30 يونيو المقبل.

وأضاف المصدر أن ديانج «47 مباراة دولية» وقع بشكل رسمي في كشوفات فالنسيا لمدة ثلاثة أعوام.

وعلى الرغم من أن النادي الإسباني لم يعلن رسميًا عن الصفقة إلا أن صحيفة «آس» الإسبانية أكدت من جانبها توقيع قائد المنتخب المالي على عقد لمدة ثلاثة مواسم.

وكان ديانج «28 عامًا» انضم إلى الأهلي قادمًا من مولودية الجزائر في يوليو 2019، ثم أعير موسم 2024-2025 إلى الخلود السعودي، قبل أن يعود إلى فريقه الموسم التالي.

وشارك ديانج في 245 مباراة مع الأهلي، سجل خلالها ثمانية أهداف، وصنع 11. وتوج بـ 16 لقبًا، أبرزها في دوري أبطال إفريقيا «4» والدوري المصري «3»، والسوبر الإفريقي «3».

وشارك ديانج الثلاثاء في مباراة منتخب مالي التجريبية أمام مضيفته روسيا والتي انتهت بالتعادل السلبي.