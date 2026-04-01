الأردن يفرض التعادل على نيجيريا

فرض المنتخب الأردني الأول لكرة القدم التعادل على نظيره النيجيري 2-2 الثلاثاء على ملاعب مجمع ماردان الرياضي بمدينة أنطاليا التركية، في إطار دورة رباعية تجريبية.

افتتح موسى التعمري نجم رين الفرنسي التسجيل بعد 10 دقائق من صافرة البداية ليمنح الأردن التقدم، قبل أن يدرك موسيس سايمون التعادل لنيجيريا «25»، وتتقدم بهدف إيمانويل فرنانديز «41».

ونجح الأردن في إدراك التعادل بهدف محمد الداود في الدقيقة 77، ليحافظ على سجله خاليًا من الهزائم في مبارياته الثماني الأخيرة، مسجلًا في سبع منها تواليًا.

وشهدت الدقيقة 75 من المباراة مشاركة علي العزايزة جناح الشباب السعودي في مباراته الدولية الثانية مع الأردن بعد أن ظهر للمرة الأولى أمام أمام كوريا الشمالية «1-1» في 14 مارس 2025.

وهذا هو التعادل الثاني تواليًا لـ «النشامى» في أنطاليا بعدما فرّط بتقدمه بهدفين أمام كوستاريكا «2-2» ضمن الدورة الرباعية التي فازت فيها نيجيريا على إيران 2-1.

وتخوض الأردن التي تستعد لخوض مشاركة تاريخية أولى في كأس العالم 2026، الدورة في غياب ثنائي خط للهجوم علي علوان ويزن النعيمات بسبب إصابة كليهما.

وتشمل تحضيرات الأردن لمونديال أميركا الشمالية، مواجهة مع كولومبيا في 7 يونيو بمدينة سان دييجو، قبل السفر إلى بورتلاند حيث مقر إقامته.

وسيواجه الأردن في مجموعته المونديالية العاشرة الأرجنتين، الجزائر والنمسا.