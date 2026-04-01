بمشاركة كيسيه.. الأفيال تكسب إسكتلندا

فاز المنتخب الإيفواري الأول لكرة القدم على نظيره الإسكتلندي 1-0 بمشاركة نجمه فرانك كيسيه لاعب وسط فريق الأهلي خلال المباراة التجريبية التي جمعتهما الثلاثاء، ضمن تحضيراتهما للمشاركة في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشارك كيسيه في جميع دقائق اللقاء، وحصل على تقييم 6.7 درجة حسب موقع «سوفا سكور»، العالمي.

وسجل نيكولاس بيبي لاعب فياريال الإسباني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12 من المباراة.

ويتأهب منتخب كوت ديفوار للمشاركة في المونديال، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم كل من ألمانيا وكوراساو والإكوادور.

أما المنتخب الإسكتلندي فإنه يلعب في المجموعة الثالثة مع المغرب والبرازيل وهايتي.

ويعد هذا الانتصار الثاني لكوت ديفوار في النافذة الدولية الحالية بعد فوز كبير في وقت سابق على كوريا الجنوبية 4-0.