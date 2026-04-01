بعد طرد المحمدي.. مصر تتعادل مع إسبانيا

خيم التعادل السلبي على مواجهة المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم وضيفه المصري الثلاثاء في المباراة التجريبية التي جرت على ملعب «كورنيا ال برات» بمدينة برشلونة، في إطار استعداداتهما للمشاركة في كأس العالم 2026.

وأكمل المنتخب المصري المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد حمدي فتحي في الدقيقة 84 لحصوله على الإنذار الثاني. وتألق الحارس مصطفى شوبير ودفاع «الفراعنة» في التصدي للمحاولات الإسبانية خاصة في الشوط الثاني.

ومع استمرار غياب القائد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بسبب الإصابة، دفع المدرب حسام حسن بنفس التشكيل الذي بدأ مباراة السعودية «4-0» مع تغيير وحيد بدخول مهند لاشين في وسط الملعب بدلًا من محمود حسن «تريزيجيه».

وكاد لاشين يفاجئ الإسبان بهدف مبكر في الدقيقة الثانية حين حاول استغلال خطأ الحارس ديفيد رايا في تشتيت الكرة، لكن حارس أرسنال الإنجليزي صحح خطأه سريعََا.

سيطرت إسبانيا لكن من دون خطورة حقيقية على مرمى شوبير.

مع بداية الشوط الثاني أجرى المنتخب الإسباني أربعة تغييرات بدخول بيدري ورودري وفيكتور مونيوس وفيرمين لوبيس بدلًا من كارلوس سولير وجمال وبابلو فورنالس وداني أولمو، فيما دفع حسام حسن بـ «تريزيجيه» بدلًا من إمام عاشور.

وضغط المنتخب الإسباني بقوة سعيًا وراء التقدم، ودفع مدربه لويس دي لا فوينتي بالحارس خوان جارسيا في أولى ظهور دولي وبورخا ايجليسياس بدلًا من رايا وتوريس «61»، فيما دفع حسام حسن بهيثم حسن بدلًا من إسلام عيسى «68». ثم دخل يريمي بينو بدلًا من أندير بارينيتشيا «73» ومحمود صابر بدلًا من زيزو «82».

ويختتم «الفراعنة» استعداداتهم للمونديال بمواجهة البرازيل بمدينة كليفلاند الأميركية في 6 يونيو.

وتلعب إسبانيا في المجموعة الثامنة بجانب منتخبات السعودية وأوروجواي والرأس الأخضر.