الترجيحية تقود التشيك إلى المونديال

بلغ منتخب التشيك الأول لكرة القدم نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بفوزه على ضيفه الدنماركي بركلات الترجيح 3-1 بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي الثلاثاء في نهائي المسار الرابع من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026.

وسجل بافل سولتش «3» ولاديسلاف كريتشي «100» هدفي التشيك التي ستخوض النهائيات للمرة الثانية فقط بعد الاستقلال عن سلوفاكيا، بعد أولى عام 2006 حين خرجت من الدور الأول، فيما حرمت الدنمارك من مشاركة ثالثة تواليًا وسابعة في تاريخها رغم هدفي يواكيم أندرسن «72» وكاسبر هوغ «111».

وتلعب التشيك في النهائيات ضمن المجموعة الأولى التي تضم شريكة الضيافة المكسيك وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية.