الجزائر تتعادل مع أوروجواي.. ومحرز بديل عوار

تعادلت الجزائر مع أوروجواي سلبيًا في مباراة كرة القدم التجريبية التي جمعت المنتخبين، الثلاثاء، على ملعب ​أليانز في تورينو ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاء ذلك بعد أيام من فوز الجزائر الساحق 7-0 على جواتيمالا في مباراة تجريبية أخرى جرت بمدينة جنوة.

وشهدت المباراة نزول رياض محرز، لاعب فريق الأهلي السعودي، إلى أرضية الملعب بديلًا عن حسام عوار، لاعب الاتحاد، عند الدقيقة 65، وحاز الأول على تقييم أداء 6.6 فيما نال الثاني 6.5 بحسب تقييم موقع صوفا سكور المتخصص في إحصاءات كرة القدم.

وكادت أوروجواي أن ⁠تتقدم في الدقيقة 17 عبر ضربة ‌رأس من رونالد أراوخو ‌بعد ركلة ركنية لكن ​كرته مرت بجوار ‌مرمى الحارس لوكا زيدان.

وتصدى الحارس زيدان في ‌الدقيقة 39 لكرة خطيرة من فيدريكو فالفيردي في الزاوية اليسرى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتدخل الجزائري رامي بن سبعيني في اللحظة المناسبة للتصدي لمحاولة ‌من هجمة مرتدة في الدقيقة 66.

وانطلق رياض محرز في هجمة مرتدة في الدقيقة 77 لكنه تعرض لعرقلة، وحصل المنتخب على ركلة حرة لم تستغل، ولم تسفر الدقائق المتبقية عن جديد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وستتنافس الجزائر في كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة مع الأرجنتين ​والنمسا والأردن، بينما ​تتنافس أوروجواي في المجموعة الثامنة مع الرأس الأخضر والسعودية وإسبانيا.