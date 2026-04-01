في غياب ميندي وكوليبالي.. السنغال تستعرض بثلاثية

حقق المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم انتصاره الثاني تواليًا بعد تفوقه على نظيره الجامبي بنتيجة 3-1، في المباراة التجريبية التي جرت الثلاثاء في داكار ضمن استعداداته لكأس العالم 2026.

واعتمد بابي ثياو، مدرب «أسود التيرانجا» على تشكيلة غاب عنها إدوارد ميندي حارس فريق الأهلي وخاليدو كوليبالي مدافع الهلال.

وافتتح عبد الله سيك التسجيل للسنغال في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول مانحًا أصحاب الأرض التقدم.

ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح إبراهيم مباي الموهبة الشابة لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مضاعفة النتيجة لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 47.

ورد عمر كولي بهدف لجامبيا في الدقيقة 50 لكن في الوقت بدل الضائع اختتم لامين كمارا لاعب موناكو ثلاثية المنتخب السنغالي.

وتلعب السنغال ضمن المجموعة التاسعة للمونديال بجانب فرنسا والنرويج ومنتخب متأهل عبر الملحق.