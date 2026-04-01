الثالثة تواليا.. إيطاليا تسقط في البوسنة وتودع المونديال

تأهل المنتخب البوسني الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه الثلاثاء على ضيفه الإيطالي بركلات الترجيح 4-1 بعد التعادل 1-1، في نهائي المسار الأول للملحق الأوروبي.

وجاءت الخسارة على ملعب بيلينو بولي بمدينة زينيتسا البوسنية، لتشكل صدمة لإيطاليا التي فشلت في التأهل للمرة الثالثة تواليًا إلى النهائيات والمرة الأولى منذ 1966، والمرة الخامسة خارج المونديال حيث غابت قبلها عن نسختي 1930 و1958.

وجدت إيطاليا نفسها مجبرة على خوض الملحق الأوروبي بعد فشلها في التأهل عن مجموعتها التي تصدرتها النرويج، فتكرر سيناريو نسختي 2018 و2022 حين غابت عن نهائيات روسيا وقطر.

وفي المرتين السابقتين خسرت إيطاليا ملحق نهائيات 2018 أمام السويد 0-1 ذهابًا خارج ملعبها وتعادلت إيابا 0-0. ثم سقطت في نصف نهائي الملحق الأوروبي نسخة 2022 على أرضها أمام مقدونيا الشمالية 0-1.

وحلّت إيطاليا ثانية في تصفيات 2026 بعد خسارتها ذهابًا وإيابًا أمام النرويج بمجموع 1-7، ما اضطرها لخوض الملحق وتجاوز إيرلندا الشمالية 2-0 في نصف نهائي المسار الأول الأسبوع الماضي، قبل أن تسقط بطلة العالم أربع مرات أمام البوسنة بركلات الترجيح 1-4 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في زينيتسا.

ودفعت إيطاليا ثمن طرد أليساندرو باستوني في الدقيقة 41 من لقاء تقدمت خلاله عبر مويس كين «15» قبل أن يعادل البديل هاريس تاباكوفيتش في أواخر الشوط الثاني «79».

وستخوض البوسنة والهرسك بالتالي النهائيات للمرة الثانية، بعد أولى عام 2014، حيث ستلعب في المجموعة الثانية التي تضم كندا وقطر وسويسرا.