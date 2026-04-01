السويد تصدم بولندا وتخطف بطاقة التأهل

حجز المنتخب السويدي الأول لكرة قدم بطاقة تأهله إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، بفوز مثير على ضيفه بولندا بنتيجة 3–2 الثلاثاء في نهائي مرحلة الملحق الأوروبي.

تقدمت السويد بواسطه أنتوني إيلانجا في الدقيقة 19 من متابعة لكرة ياسين عياري ثم تعادل نيكولا زاليفسكي لبولندا «33» مستغلًا تمريرة بيوتر زيلينسكي.

وأعاد جستاف لاجيربيلكي التقدم للسويد من جديد «44» بعدما تابع عرضية بنجامين نيجرين من ضربة حرة.

وفي الدقيقة 55 اقتنص كارول سويدرسكي التعادل لبولندا، من جملة مميزة انتهت بتسديدة أمام المرمى مباشرة بعدما تهيأت له الكرة من رأسية سويدرسكي.

لكن السويد حسمت التأهل بتوقيع فيكتور جيوكيريس في الدقيقة 88 بعد أن تابع كرة ارتدت له من الدفاع بتسديدة في أقصى الزاوية اليسرى.

ولحق المنتخب السويدي بالمجموعة السادسة للمونديال والتي تضم هولندا واليابان وتونس، علمًا أن أفضل إنجازاته كانت في نسخة 1958 التي استضافها عندما حل وصيفًا خلف البرازيل.

كما حل المنتخب ثالثًا مرتين، ورابعًا مرة واحدة، علمًا بأنه غاب عن النسخة الماضية 2022.