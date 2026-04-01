رينارد يطلب المغادرة ويقترب من غانا

يستعد الفرنسي هارڤي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الاول لكرة القدم، مغادرة الأخضر، قبل انطلاق منافسات نهائيات كاس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا يونيو المقبل، وفقًا لـ "ليكيب" الفرنسية، الإربعاء.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن قرار مغادرة رينارد، جاء من رغبته، على الرغم من محاولة الاتحاد السعودي عدوله عن قراره الذي اتخذه بعد لقاء المنتخب السعودي ضد نظيره المصري، والتي انتهت برباعية نظيفة للضيوف.

ويمتعض رينارد من كثرة اللاعبين الذين لا يجدون دقائق لعب كافية مع أنديتهم مقارنةً بفترته السابقة، مما أثر ذلك على رتم فريقه الحالي، وسرعة وصول افكاره، بالاضافة الى اختلاف عدد كبير من العناصر التي قادها الى مونديال 2022 في قطر.

وتأتي في الارجاء احتمالية تدريب المنتخب الغاني، الذي اقال مدربه كلود لي روي، الثلاثاء، من منصبه، قبل كأس العالم.