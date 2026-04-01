غانا تتفاوض مع رينارد .. والفرنسي يتجه لقبول المهمة

يتفاوض الاتحاد الغاني لكرة القدم مع الفرنسي هارڤي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الاول لكرة القدم، من أجل تولي مهمة تدريب المنتخب الغاني الاول بدءًا من بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفقًا لشبكة ESPN الامريكية، الاربعاء.

وأكدت الشبكة، أن وزارة الشباب والرياضة الغانية تبدي إعجابًا كبيرًا بملف رينارد، الذي عبر في وقت سابق عن رغبته بقيادة المنتخب الغاني.

ويتم التفاوض بين رينارد والاتحاد الغاني حول مدة العقد، والجهاز المساعد، وبعض الشروط التعاقدية والفنية، قبيل اعطاءه الموافقة النهائية لتولي تدريب المنتخب الغاني.

وصرح رينارد، في 2017، أنه لن يرفض تدريب المنتخب الغاني، مشيرًا الى عدم نسيانه فضل غانا الكروي عليه.

وقال : "لن أنسى من أين بدأت، بدأت مسيرتي من غانا، ولذا لن ارفض ابدًا طلب لتدريبهم."

ورغب الاتحاد الغاني بتعيين رينارد عقب بطولة امم افريقيا 2023 والتي اقيمت في ساحل العاج، الا ان المطالب المالية للمدرب الفرنسي حالت دون تعيينه.

وخسر المنتخب السعودي، آخر لقائين وديين تحت قيادة رينارد في مارس الماضي، ضد المنتخب المصري برباعية نظيفة، وضد المنتخب الصربي بهدفين مقابل هدف.