الإصابات تداهم النصر.. سيماكان وكومان يجريان كشفا بالأشعة

يجري الفرنسيان محمد سيماكان وكينجسلي كومان، لاعبا فريق النصر الأول لكرة القدم، كشفًا طبيًا عبر الأشعة في أحد المراكز الطبية المختصة في الرياض، مساء الأربعاء، لمعرفة نوع الإصابتين اللتين تعرضا لها، الثلاثاء، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن سيماكان «25 عامًا» عانى من العضلة الأمامية، فيما شعر كومان بآلام في العضلة الخلفية والسمانة، على أن تحدد نتيحة الفحص الطبي فترة تأهيلهما ومدة غيابهما عن مواجهات الفريق الفترة المقبلة.

وغاب المدافع الفرنسي الموسم الجاري عن الفريق 29 يومًا، بعد إصابته عقب مواجهة الخليج الدورية في الجولة التاسعة، ولم يشارك أمام الأخدود والاتفاق والأهلي والقادسية، والزوراء العراقي وأركاداج التركماني في دوري أبطال آسيا 2.

في حين لم يشارك كومان أمام الخليج في الجولة التاسعة، وكذلك ضد الرياض دوريًا، وغاب عن مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكي، وأركاداج التركماني ذهابًا في الآسيوية.

ولعب سيماكان الموسم الجاري مع النصر 28 مباراة في جميع المسابقات، منها 21 مباراة في دوري روشن السعودي، سجل 4 أهداف ولم يصنع، فيما شارك كومان في 32 مباراة منها 24 مواجهة في «روشن» سجل 10 أهداف وصنع 11 هدفًا.

وكانت «الرياضية» ذكرت وفق مصدر خاص، الثلاثاء الماضي، اكتمال جاهزية البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، للعودة مجددًا، بعد مشاركته بفاعلية في التدريبات وخاض المناورة الفنية كاملة للمرة الأولى منذ عودته من الإصابة في العضلة الخلفية عقب مواجهة الفيحاء، التي كسبها النصر 3ـ1 ضمن الجولة الـ24.

ويتصدر النصر دوري روشن السعودي، برصيد 67 نقطة، مع تبقي 8 جولات على نهاية الدوري، إذ يخوض، الجمعة المقبل، مواجهة أمام النجمة، على أن يلتقي تواليًا كلًا من الاتفاق والأخدود والأهلي والقادسية والهلال والشباب، وأخيرًا ضمك.