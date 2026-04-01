أمام مصر وصربيا.. كنو وعبد الحميد الأكثر مشاركة ولاجامي الأقل

سجل الثنائي محمد كنو وسعود عبد الحميد، لاعبا المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الظهور الأكثر في مواجهتي مصر وصربيا التجريبيتين ضمن المعسكر الإعدادي للأخضر خلال «أيام فيفا»، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وشارك كنو وعبد الحميد في 174 دقيقة من أصل 180 في المباراتين مع إجراء العديد من التغييرات على قائمة الأخضر في المباراتين التجريبيتين. في المقابل سجل علي لاجامي المشاركة الأقل في المباراتين بعد أن أخرجه الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر بعد مرور 23 دقيقة أمام مصر، إضافة إلى تسجيل خليفة الدوسري ومحمد محرزي المشاركة الأقل الثانية بعد لاجامي بـ 44 دقيقة في المواجهتين.

وشهدت مباراة الأخضر السعودي أمام نظيره المصري، الجمعة الماضي، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة إجراء سبعة تغييرات، فيما غيّر الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر تسعة تبديلات في موقعة صربيا على ملعب «تي إس أرينا» في باتشكا توبولا، الثلاثاء.

وأجرى الفرنسي رينارد تغييراتٍ عدة على القائمة بعد الخسارة من مصر، أبرزها استدعاء الحارس محمد العويس بشكل مفاجئ، إضافةً إلى نواف بوشل، خليفة الدوسري، محمد محزري، محمد المجحد، وعبد العزيز العليوة للانضمام إلى معسكر الأخضر، وتحويل مراد الهوساوي وتركي العمار إلى معسكر المنتخب السعودي «B».

واستبعد المدرب الفرنسي متعب الحربي من بعثة الأخضر بناءً على التقرير المقدَّم من الجهاز الطبي للمنتخب، الذي بيَّن بعد إجراء الفحوصات اللازمة على موضع إصابته عدم جاهزيته، وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي، في حين استبعد علي لاجامي، وحسن كادش من القائمة بقرارٍ فني

واختار الفرنسي رينارد، مدرب الأخضر، قائمة مكوَّنة من 25 لاعبًا لمواجهة مصر التجريبية، وهم: نواف العقيدي، محمد اليامي، أحمد الكسار، زكريا هوساوي، متعب المفرج، سعود عبد الحميد، حسن كادش، حسان تمبكتي، عبد الإله العمري، ريان حامد، علي مجرشي، أيمن يحيى، عبد الله الخيبري، محمد كنو، سلمان الفرج، مراد الهوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، تركي العمار، زياد الجهني، خالد الغنام، سلطان مندش، عبد الله الحمدان، صالح الشهري، وفراس البريكان.

واستبعد المدرب الفرنسي سالم الدوسري وحسان تمبكتي للإصابة من قائمة مصر واستدعى علي لاجامي ومتعب الحربي من قائمة المنتخب السعودي «B».

وضمت قائمة الأخضر في مواجهة صربيا 27 لاعبًا وهم :نواف العقيدي، محمد اليامي، أحمد الكسار، محمد العويس، نواف بوشل، متعب المفرج، خليفة الدوسري، محمد محزري، عبد الإله العمري، ريان حامد، سعود عبد الحميد، علي مجرشي، أيمن يحيى، سلمان الفرج، عبد الله الخيبري، محمد كنو، نايف مسعود، محمد المجحد، خالد الغنام، عبد العزيز العليوة، زياد الجهني، مصعب الجوير، سلطان مندش، عبد الله الحمدان، مروان الصحفي، صالح الشهري، وفراس البريكان.