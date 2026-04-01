فرنسا تتصدر.. والمغرب الأول عربيا.. والسعودية 61 في التصنيف الدولي

تصدر المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم التصنيف العالمي للمنتخبات للاتحاد الدولي للعبة «فيفا» للمرة الأولى منذ تتويجه بمونديال روسيا 2018، بعد انتصاره أمام البرازيل وكولومبيا في المواجهتين التجريبيتين قبل أقل من شهر على انطلاق مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان رجال المدرب ديدييه ديشامب ألحقوا خسارة مهمة بالبرازيل 2ـ1، وكرروا الأمر ذاته أمام كولومبيا 3ـ1 في جولة على الأراضي الأمريكية.

وتقدمت فرنسا إلى صدارة الترتيب برصيد 1877.32 نقطة بفارق نقطة عن إسبانيا، بطلة أوروبا، التي اكتفت بالتعادل السلبي مع مصر، الثلاثاء، بعد الفوز على صربيا 3ـ0 الأسبوع الماضي.

ولم ينجح زملاء كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، في احتلال المركز الأول في التصنيف العالمي منذ سبتمبر 2018 عقب إحرازهم لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخهم في روسيا.

وتراجعت الأرجنتين التي اكتسحت زامبيا 5ـ0 بقيادة نجمها ليونيل ميسي وتستعد للدفاع عن لقبها في الصيف خلال العرس الكروي، إلى المركز الثالث برصيد 1874.81 نقطة متأخرة بفارق 2.5 نقطتين عن فرنسا.

وحافظ المنتخب السعودي على مركزه السابق في التصنيف الدولي بالمركز 61.

واحتل المغرب المركز الثامن في الترتيب العام والأول عربيًا «1755.87 نقطة» بعدما حقق باكورة انتصاراته بقيادة مدربه الجديد محمد وهبي على الباراجواي 2ـ1 في لنس، الثلاثاء، بعدما كان استهل خليفة المدرب السابق وليد الركراكي مهامه الفنية بتعادله مع الإكوادور 1ـ1 في مدريد.

ولدى العرب، تحتل الجزائز المركز الثامن والعشرين برصيد 1564.26 نقطة أمام مصر «1563.24 نقطة»، بينما تأتي تونس في المركز الـ 44 أمام قطر «55» فالعراق «57» الذي بلغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال 1986 في المكسيك.