الاتحاد.. بيرجوين في الانفرادي

خاض الهولندي ستيفن بيرجوين، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تدريبات انفرادية تمثلت بالجري حول الملعب وبالكرة، نتيجة إصابة طفيفة تعرض لها في تدريبات، الأحد الماضي، أدت إلى تغيّبه عن مواجهة الوحدة التجريبية، الإثنين الماضي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن الإصابة غير مقلقة، إذ فضّل الجهاز الفني إبعاده عن التدريبات الجماعية لإراحته، على أن يعود رفقة المجموعة في المران الذي يسبق مواجهة الحزم، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

وكان حسن كادش مدافع الفريق، انتظم في التدريبات، الثلاثاء، بعد استبعاده من رحلة صربيا مع المنتخب السعودي الذي خسر أمام منتخبها 1ـ2 الثلاثاء، وبات جاهزًا للمشاركة المقبلة، على أن يلتحق به اللاعبون الدوليون الأربعاء والخميس، بعد نهاية مشاركاتهم الدولية مع منتخبات بلدانهم.

ويجري الفريق تدريبه الرئيس، الأربعاء، قبل مواجهة الحزم، الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

ويلتقي الاتحاد بعد استئناف دوري روشن السعودي، الحزم 3 أبريل، ويلعب عقبها بخمسة أيام مع نيوم، على أن يفتح بعدها ملف بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 14 أبريل، أمام الوحدة الإماراتي في جدة.