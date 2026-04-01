جيهي: علينا التكاتف بعد خسارة اليابان

دعا مارك جيهي، مدافع فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم زملاءه في المنتخب الإنجليزي إلى «التكاتف»، وذلك بعد الخسارة، الثلاثاء، أمام اليابان في مباراته التجريبية استعدادًا لكأس العالم 2026.

وكان هدف الياباني كاورو ميتوما جناح برايتون الإنجليزي في الدقيقة 23 كافيًا لمنح منتخب بلاده الفوز في ويمبلي، في مباراة شهدت أول خسارة لإنجلترا أمام منتخب آسيوي.

وعلّق مدافع السيتي حول الخسارة قائلًا :«لا يمكننا تجميل الأمر، فالأمر دائمًا مخيّب للآمال. تريد الفوز في مثل هذه المباريات، لكن الأمر الأكثر أهمية هو الذهاب إلى كأس العالم وأن تكون مستعدًا لها».

وأضاف «أعتقد أننا أظهرنا ذلك في الأعوام الماضية، إذ ربما لم تكن المباريات الأخيرة التي تسبق البطولات هي الأفضل لنا، لكننا كنّا هناك نظهر ما نحن مستعدون لفعله. من المهم أن نبقى هادئين، وأن ندعم بعضنا البعض، وأن نتكاتف في مثل هذه اللحظات، لأنها بالتأكيد ليست سهلة. لكن كما قلت، الأمر يتعلق بالمنظور، وهذا ما أتمسّك به».

وأعرب جيهي الذي حمل شارة القيادة في غياب الهداف هاري كين، عن تفاجئه بقرار مدربه الألماني توماس توخل منحه إياها قائلًا :«لم يكن الأمر متوقعًا على الإطلاق، ولم أعرف به إلا قبل المباراة عندما أخبرني المدرب. كنت أتوقع أن يكون بيكرز أو حارس المرمى جوردان بيكفورد هو القائد».

وتابع حديثه :«إنها نعمة حقيقية، وأنا ممتن للغاية. لم أفكر في الأمر يومًا، لذا فهو شيء مميز للغاية بالنسبة لي».