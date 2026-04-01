الأربعاء.. أخضر المبارزة يدشن العالمية

يشارك المنتخب السعودي للمبارزة في بطولة العالم للشباب والناشئين، التي تنطلق، الأربعاء، في البرازيل وتستمر حتى 10 أبريل الجاري.

ووصلت بعثة الأخضر السعودي، الإثنين الماضي، برئاسة عبد الله السنيد الرئيس التنفيذي للاتحاد، وتضم 8 لاعبين، يمثلون سلاحي السيبر والإبيه، إلى جانب الأجهزة الإدارية والفنية.

ويمثل الأخضر في سلاح السيبر: عبد الله علي العبيد، عبد العزيز المنسف، جهاد العبيد، وفياض العبيد، فيما يشارك في سلاح الإبيه: علي الفزيع، حسن عابد، يوسف البنعلي، وأحمد هزازي.

يقود الجهاز الفني للأخضر المدربان السويسري فرانكو تشيروتي والفرنسي سيريل تهون.

ويستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة، الأربعاء، بمنافسات سلاح السيبر «فردي» لفئة الشباب.

وكان الأخضر قد أنهى استعداداته للبطولة من خلال معسكره الأخير في صالة الاتحاد بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام، عبر تدريبات مكثفة على فترتين صباحية ومسائية.