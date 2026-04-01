المرة الأولى.. عمل غنائي يجمع حماقي وشيرين

يجمع عمل غنائي جديد الفنان المصري محمد حماقي مع النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، للمرة الأولى، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكشف المصدر ذاته عن أن العمل الجديد من كلمات الشاعر تامر حسين وتوزيع توما ليكون أحد أبرز مفاجآت ألبوم حماقي الجديد.

وشاركت شيرين عبد الوهاب في اختيار كلمات الأغنية التي غلب عليها الطابع الرومانسي، معربة عن حماسها الشديد لمشاركة حماقي في أول عمل رسمي يجمعهما، ومن المقرر الانتهاء من تسجيل كافة التراكيب الصوتية خلال الأيام القليلة المقبلة ليكون جاهزًا ضمن قائمة أغنيات الألبوم.

ويعكس الألبوم الجديد توجهًا فنيًا متنوعًا يمزج فيه حماقي بين القوالب الرومانسية والدرامية والأعمال ذات الإيقاع الحيوي، بمشاركة عدد من الشعراء والملحنين وهم: أيمن بهجت قمر، تامر حسين، عزيز الشافعي، محمد يحيى، عمرو مصطفى، ومدين. ويشهد الألبوم ظهور حماقي كملحن من خلال تقديم لحنين لأغنيتين.